За Салаха! Єгипетський адвокат подав мільярдний позов проти Рамоса

Єгипетський юрист Басс Вахбі подав позов на €1 млрд проти капітана мадридського футбольного клубу Реал Серхіо Рамоса.

Причиною послужила травма, яку іспанець завдав нападнику англійського Ліверпуля і збірної Єгипту Мохамеду Салах в фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Goal.

Адвокат упевнений, що Рамонес завдав фізичний і психологічний збиток всьому народу Єгипту. Куди саме поданий позов, не повідомляється.

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Вахби також подав скаргу до ФІФА. Юрист розповів, що в разі задоволення його позову всю компенсацію він переведе в державний благодійний фонд Long Live Egypt Fund.

Нагадаємо, під час матчу Реал-Лівепуль у фіналі Ліги чемпіонів півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах травмував ліве плече та був вимушений залишити поле.