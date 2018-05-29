За Салаха! Єгипетський адвокат подав мільярдний позов проти Рамоса

Єгипетський юрист Басс Вахбі подав позов на €1 млрд проти капітана мадридського футбольного клубу Реал Серхіо Рамоса.
Причиною послужила травма, яку іспанець завдав нападнику англійського Ліверпуля і збірної Єгипту Мохамеду Салах в фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Goal.
Адвокат упевнений, що Рамонес завдав фізичний і психологічний збиток всьому народу Єгипту. Куди саме поданий позов, не повідомляється.
Читайте: Салах можливо зіграє на Чемпіонаті світу
Вахби також подав скаргу до ФІФА. Юрист розповів, що в разі задоволення його позову всю компенсацію він переведе в державний благодійний фонд Long Live Egypt Fund.
Нагадаємо, під час матчу Реал-Лівепуль у фіналі Ліги чемпіонів півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах травмував ліве плече та був вимушений залишити поле.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+