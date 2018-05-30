На сторінку воротаря Ліверпуля Лоріса Каріуса в Instagram підписалося 1 млн фоловерів після програного фіналу.

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус здобув шалену популярність в Instagram.

Попри провальну гру у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, акаунт німецького голкіпера на наступний поповнився 500 тис. нових підписників. А станом на 30 травня їх кількість зросла ще на 500 тис.

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Цікаво, що за день до фіналу ЛЧ у Каріуса було близько 900 тис. фоловерів, нині їх – 1,9 млн.





Фінал Ліги чемпіонів у Києві зробив Каріуса зіркою Instagram / 3 фотографии

Нагадаємо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся в Києві 26-го травня на НСК Олімпійський, мадридський Реал обіграв англійський Ліверпуль з рахунком 3:1, а Каріус допустив дві результативні помилки.