PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Фінал Ліги чемпіонів у Києві зробив Каріуса зіркою Instagram/

Фінал Ліги чемпіонів у Києві зробив Каріуса зіркою Instagram

На сторінку воротаря Ліверпуля Лоріса Каріуса в Instagram підписалося 1 млн фоловерів після програного фіналу.

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус здобув шалену популярність в Instagram.

Попри провальну гру у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, акаунт німецького голкіпера на наступний поповнився 500 тис. нових підписників. А станом на 30 травня їх кількість зросла ще на 500 тис.

Читайте: Воротар Ліверпуля розплакався і попросив вибачення.

Цікаво, що за день до фіналу ЛЧ у Каріуса було близько 900 тис. фоловерів, нині їх – 1,9 млн.

image image image
Фінал Ліги чемпіонів у Києві зробив Каріуса зіркою Instagram / 3 фотографии

Нагадаємо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся в Києві 26-го травня на НСК Олімпійський, мадридський Реал обіграв англійський Ліверпуль з рахунком 3:1, а Каріус допустив дві результативні помилки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка