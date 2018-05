Голкіпер збірної Болівії у грі з США повторив ляп Каріуса

Воротар збірної Болівії Карлос Лампе припустився прикрої помилки у товариському матчі зі збірною США.

Голкіпер болівійців віддав гольовий пас гравцеві американської команди, після чого той забив гол у ворота болівійців.

Something out of nothing! Allow @joshsargent to introduce himself! pic.twitter.com/tR9jO6gYgq

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 мая 2018 г.