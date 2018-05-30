Голкіпер збірної Болівії у грі з США повторив ляп Каріуса

У голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса з’явився послідовник – голкіпер збірної Болівії Карлос Лампе.

Воротар збірної Болівії Карлос Лампе припустився прикрої помилки у товариському матчі зі збірною США.

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Голкіпер болівійців віддав гольовий пас гравцеві американської команди, після чого той забив гол у ворота болівійців.

До цього епізоду, який трапився на 52-й хвилині, збірна Болівії поступалася США в товариському матчі з рахунком 0:1. Після ляпу Лампе американці повели – 2:0. А зустріч завершилася 3:0 на користь США.

Цікаво, що Карлос Лампе у відбірковому турнірі ЧС-2018 не пропустив жодного м’яча в матчах з Чилі, Аргентиною і Бразилією.

Нагадаємо, збірна Болівії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Зелені не можуть потрапити на чемпіонат світу вже протягом 24 років.

До речі, український телеканал покаже ЧС-2018 з футболу.