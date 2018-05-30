Голкіпер збірної Болівії у грі з США повторив ляп Каріуса

У голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса з’явився послідовник – голкіпер збірної Болівії Карлос Лампе.
Воротар збірної Болівії Карлос Лампе припустився прикрої помилки у товариському матчі зі збірною США.
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Голкіпер болівійців віддав гольовий пас гравцеві американської команди, після чого той забив гол у ворота болівійців.
Something out of nothing! Allow @joshsargent to introduce himself! pic.twitter.com/tR9jO6gYgq
— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 мая 2018 г.
До цього епізоду, який трапився на 52-й хвилині, збірна Болівії поступалася США в товариському матчі з рахунком 0:1. Після ляпу Лампе американці повели – 2:0. А зустріч завершилася 3:0 на користь США.
Цікаво, що Карлос Лампе у відбірковому турнірі ЧС-2018 не пропустив жодного м’яча в матчах з Чилі, Аргентиною і Бразилією.
Нагадаємо, збірна Болівії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Зелені не можуть потрапити на чемпіонат світу вже протягом 24 років.
До речі, український телеканал покаже ЧС-2018 з футболу.