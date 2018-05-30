Ломаченко через операцію пропустить півроку

Чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) перенесе операцію через травму, яку він отримав в бою проти Хорхе Лінареса.
Чемпіону WBA в легкій вазі Василю Ломаченко (11-1, 9 КО) проведуть операцію на плечі, яке він пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса.
– Завтра я лягаю на операцію на правому плечі, яке пошкодив у другому раунді бою з Хорхе. Я відразу зрозумів, що щось не так з моїм плечем, але я не міг розчарувати своїх шанувальників відмовою від поєдинку. Спасибі за величезну кількість добрих слів, які я вже отримав. Я повернуся на ринг цього року, – сказав Ломаченко.
Операція відбудеться в середу, 30 травня, в Лос-Анджелесі і буде проведена відомим лікарем Нілом Ель Аттрачем.
Tomorrow I undergo surgery for a torn Labrum in my right shoulder suffered during the 2nd round of my fight against Jorge Linares. I was aware something was not right with my shoulder straight away, but I could not disappoint my fans with excuses. Thank you for the overwhelming kind words I’ve already received. I’ll be back in the ring THIS year
Відзначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до бою на початку грудня.
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Раніше Ломаченку передбачили швидке завершення кар’єри.