Ломаченко через операцію пропустить півроку

Чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) перенесе операцію через травму, яку він отримав в бою проти Хорхе Лінареса.

Чемпіону WBA в легкій вазі Василю Ломаченко (11-1, 9 КО) проведуть операцію на плечі, яке він пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса.

– Завтра я лягаю на операцію на правому плечі, яке пошкодив у другому раунді бою з Хорхе. Я відразу зрозумів, що щось не так з моїм плечем, але я не міг розчарувати своїх шанувальників відмовою від поєдинку. Спасибі за величезну кількість добрих слів, які я вже отримав. Я повернуся на ринг цього року, – сказав Ломаченко.

Операція відбудеться в середу, 30 травня, в Лос-Анджелесі і буде проведена відомим лікарем Нілом Ель Аттрачем.

Відзначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до бою на початку грудня.

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Раніше Ломаченку передбачили швидке завершення кар’єри.