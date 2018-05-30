Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи

Ліга Європи проведе ребрендинг перед стартом сезону 2018/19.

До наступного сезону Ліга Європи планує провести ребрендинг.

– Ключові елементи, такі як кольори і логотип, залишилися без змін, але візуальне вираження набуло сміливіших та гостріших рис. Хвиля енергії, яка зображує зв’язок між футболістами і вболівальниками, поступилася місцем поєднанню ламаних ліній і площин, яке візуально підкреслює подорож клубів по всій Європі, – йдеться в офіційному прес-релізі УЄФА.

Ліга Європи отримає офіційний новий м’яч від Molten.

Щоб якнайповніше передати пристрасть і енергію матчів Ліги Європи, був написаний новий гімн.

Читайте: Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів 2018.

Надихаюча і потужна композиція передає природу турніру. Він поєднує сучасні та класичні елементи, віддаючи належне традиціям і заглядаючи в майбутнє. Оновлену версію гімну можна послухати на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, Атлетіко обіграв Марсель 3:0 і став переможцем Ліги Європи сезону 2017/18.

Фото: UEFA.