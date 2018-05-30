Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи

Ліга Європи проведе ребрендинг перед стартом сезону 2018/19.
До наступного сезону Ліга Європи планує провести ребрендинг.
– Ключові елементи, такі як кольори і логотип, залишилися без змін, але візуальне вираження набуло сміливіших та гостріших рис. Хвиля енергії, яка зображує зв’язок між футболістами і вболівальниками, поступилася місцем поєднанню ламаних ліній і площин, яке візуально підкреслює подорож клубів по всій Європі, – йдеться в офіційному прес-релізі УЄФА.
Ліга Європи отримає офіційний новий м’яч від Molten.
Щоб якнайповніше передати пристрасть і енергію матчів Ліги Європи, був написаний новий гімн.
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Надихаюча і потужна композиція передає природу турніру. Він поєднує сучасні та класичні елементи, віддаючи належне традиціям і заглядаючи в майбутнє. Оновлену версію гімну можна послухати на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, Атлетіко обіграв Марсель 3:0 і став переможцем Ліги Європи сезону 2017/18.
Фото: UEFA.