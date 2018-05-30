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Реал прибрав фото Роналду з власного сайту

Мадридський Реал прибрав фотографію Криштіану Роналду з публікації на сайті клубного магазину.

Фотографія нападника Реала Криштіану Роналду зникла з офіційної сторінки інтернет-магазину клубу.

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На даний момент на місці, де має бути обличчя головної зірки вершкових залишилася лише футболка із написом його прізвища та номером. При цьому усі інші партнери португальця залишилися на своїх місцях.

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Реал прибрав фото Роналду з власного сайту / 2 фотографии

Раніше Роналду не брав участі в презентації нової форми клубу на наступний сезон. Він не був сфотографований в новій формі клубу, а також не брав участі в запису відеоролика. Реал не став пояснювати відсутність свого лідера в промоакції.

Раніше Роналду анонсував сенсаційну заяву.

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