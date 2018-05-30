Мадридський Реал прибрав фотографію Криштіану Роналду з публікації на сайті клубного магазину.

Фотографія нападника Реала Криштіану Роналду зникла з офіційної сторінки інтернет-магазину клубу.

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На даний момент на місці, де має бути обличчя головної зірки вершкових залишилася лише футболка із написом його прізвища та номером. При цьому усі інші партнери португальця залишилися на своїх місцях.



Реал прибрав фото Роналду з власного сайту / 2 фотографии

Раніше Роналду не брав участі в презентації нової форми клубу на наступний сезон. Він не був сфотографований в новій формі клубу, а також не брав участі в запису відеоролика. Реал не став пояснювати відсутність свого лідера в промоакції.

Раніше Роналду анонсував сенсаційну заяву.