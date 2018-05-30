Співачка Dua Lipa розповіла правду про ніч з гравцем Реала після фіналу ЛЧ

Dua Lipa відповіла на чутки про те, що вона провела ніч після фіналу Ліги чемпіонів з гравцем Реала Марко Асенсіо.

Dua Lipa виступила на відкритті фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві на НСК Олімпійський, в якому Реал обіграв Ліверпуль з рахунком 3:1.

Потім з’явилися чутки, що співачка провела ніч після фіналу з гравцем мадридського Реалу Марко Асенсіо.

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У своєму акаунті в Twitter британська співачка спростувала цю інформацію, з гумором зазначивши, що навряд чи коли-небудь зустрінеться з футболістом вершкових.

“Я навіть не зустрічалася з Асенсіо і навряд чи зустрінуся. Адже мій менеджер, фанат Ліверпуля, мені цього не пробачить,” – написала Dua Lipa в Twitter

Раніше, CNN повідомляв, що британська співачка могла провести ніч з футболістом вершкових одразу після фінального поєдинку.

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