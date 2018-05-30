Світоліна вийшла у третє коло Ролан Гаррос

У Парижі завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де українка Еліна Світоліна здобула перемогу.

У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу українка Еліна Світоліна обіграла Вікторію Кужмову зі Словаччини, пише УНІАН.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань. Гра тривала 1 годину 21 хвилину.

За цей час українка зробила 3 ейси, стольки ж, скільки і суперниця. Зате допустила лише 2 невимушені помилки, проти 8 – у суперниці.

Усього на рахунку Світоліної виграних 77 розіграшів м’яча проти 59 у суперниці.

Матч третього кола Еліна Світоліна проведе у п’ятницю, 1 червня.

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Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 27 травня по 10 червня.

Нагадаємо, Світоліна перемогла у фіналі турніру WTA у Римі.