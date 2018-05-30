Українського тенісиста дискваліфікували довічно

Український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах.
Львів’янин Дмитро Баданов отримав відсторонення від виступів і був оштрафований на $100 тис.
Про це повідомляється на сайті антикорупційної служби Tennis Integrity Unit.
Читайте: 35 українських клубів потрапили у багатомільйонний договірний скандал.
У рішенні TIU сказано, що український тенісист свідомо впливав на результат матчів на турнірах серії Futures в 2015 році в Тунісі і 2016 року в Єгипті.
Таким чином, 30-річного Баданова, чий найкращий результат в рейтингу 463-е місце, довічно дискваліфікували та наклали штраф у розмірі $100 тис.
Раніше відомого українського штангіста дискваліфікували за допінг.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+