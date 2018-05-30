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Українського тенісиста дискваліфікували довічно

Український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах.

Львів’янин Дмитро Баданов отримав відсторонення від виступів і був оштрафований на $100 тис.

Про це повідомляється на сайті антикорупційної служби Tennis Integrity Unit.

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У рішенні TIU сказано, що український тенісист свідомо впливав на результат матчів на турнірах серії Futures в 2015 році в Тунісі і 2016 року в Єгипті.

Таким чином, 30-річного Баданова, чий найкращий результат в рейтингу 463-е місце, довічно дискваліфікували та наклали штраф у розмірі $100 тис.

Раніше відомого українського штангіста дискваліфікували за допінг.

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