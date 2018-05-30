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Український телеканал покаже ЧС-2018 з футболу

Телеканал Інтер транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в РФ.

Український телеканал Інтер придбав права на трансляцію Мундіалю у Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ). Про це виданню Українська правда повідомив глава правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За його словами, переговори тривали чотири місяці, були складними, але у вівторок, 29 травня, угода була досягнута.

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Аласанія додав, що Інтер придбав ексклюзивні права на весь пакет для трансляції ЧС-2018 і буде єдиним телеканалом, який покаже футбольні матчі в РФ.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

До речі, в Росії пофарбували землю перед стадіоном ЧС-2018.

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