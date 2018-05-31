15-та ракетка світу програла Цуренко і розтрощила ракетку

Цуренко обіграла Вандевеге у трьох сетах і пройшла до третього раунду Ролан Гаррос.

Друга ракетка України Леся Цуренко здобула перемогу у другому матчі турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос у Парижі.

У другому колі змагань українка взяла гору над 15-ю ракеткою світу американкою Коко Вандевеге – 3:6, 6:4, 6:0.

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Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин.

До слова, американська тенісистка Коко Вандевеге не змогла стримати емоцій під час матчу проти Лесі Цуренко. Не витримавши напруги, американка розтрощила ракетку об корт.

Путівку до 1/8 фіналу Ролан Гаррос Цуренко розіграє з 18-м номером світового рейтингу словачкою Магдаленою Рибариковою, яка завдала поразки швейцарці Белінді Бенчіч у двох сетах.

Раніше у третє коло Ролан Гаррос вийшла Світоліна.