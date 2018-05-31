Гаряча Dua Lipa: з ким запалювала та відверті образи співачки (ГОЛОСУВАННЯ)

Співачка Дуа Ліпа, за інформацією ЗМІ, підкорила серце гравця Реала Марко Асенсіо після фіналу ЛЧ. Факти ICTV вирішили згадати, хто ще не зміг встояти перед британською красунею.

Британській співачці Dua Lipa, яка відкривала фінал Ліги чемпіонів у Києві на НСК Олімпійський, приписують роман з футболістом мадридського Реалу Марко Асенсіо. За інформацією CNN співачка могла провести ніч з хавбеком вершкових одразу після фінального поєдинку, у якому Реал здобув перемогу над Ліверпулем.

Пізніше Dua Lipa спростувала всі чутки, тоді як Асенсіо не дав досі жодного коментаря.

Факти ICTV вирішили згадати усіх екс-бойфрендів 22-річної співачки.

Мартін Гаррікс

В березні 2016 року папараці помітили співачку у компанії голандського ді-джея Мартіна Гаррікса. Журналісти одразу ж припустили, що іскра між ними з’явилася під час зйомок кліпу Scared to Be Lonely.

Кріс Мартін

Влітку 2017 року британській співачці приписували роман з 40-річним Крісом Мартіном, колишнім чоловіком актриси Гвінет Пелтроу та фронтменом гурту Coldplay. Попри те, що співачка всіляко спростовувала всі чутки про роман, пару було помічено на фестивалі у Гластонбері, за пристрастним поцілунком, не звертаючи уваги на натовп. Можливо іскра між музикантами проблиснула під час роботи над спільним треком.

– Це був дійсно чарівний досвід. Я немов кричала “ущипніть мене”. Я сиділа з ним поруч за піаніно, слухала і не могла наслухатися голосу, який чула по радіо все своє життя, – сказала Дуа в інтерв’ю.

Пол Кляйн

5 місяців тривав роман співачки з фронтменом гурту Lany Полом Кляйном. Дуа та Пол познайомилися у 2017 році на фестивалі у Лондоні і невдовзі почали зустрічатися.

Айзек Кер’ю

Після розcтавання з Кляйном, за інформацією ЗМІ, Ліпа відновила відносини зі своїм колишнім хлопцем, манекенщиком Айзеком Кер’ю.

– Дуа і Пол відмінно проводили час разом, але у них нічого не вийшло. Після розриву вона відразу ж згадував про Айзека, з яким розлучилася рік тому. Вони постійно спілкуються в месенджерах, – заявили друзі пари.

Яскраві та відверті образи співачки

Чарівна та неймовірна Dua Lipa увірвалася в серця мільйонів шанувальників по всьому світу не лише завдяки своїй музиці. Вона зачаровує всіх своєю яскравою зовнішністю, шармом та екстравагантними та відвертими образами.

Факти ICTV зробили голосування, де ви можете обрати найкращий образ британської красуні.