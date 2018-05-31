Центральний захисник київського Динамо Євген Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом.
Про це в своєму Instagram повідомив син власника грецького клубу Івана Саввіді Георгіс.
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На одній з фотографій, супроводженій написом “Ласкаво просимо і успіху” українець підписує угоду. На іншій зображена футболка з його прізвищем і номером 34. Терміни та інші деталі угоди з 30-річним футболістом не повідомляються.
Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом / 2 фотографии
Раніше повідомлялося, що ПАОК запропонував зарплату в €1,5 мільйона за сезон.
Відомо, що контракт Євгена Хачеріді з київським Динамо закінчується влітку цього року, тому центрбек перейшов у стан грецького клубу на правах вільного агента.
Нагадаємо, тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо переходить у російський Спартак.
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