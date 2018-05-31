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Хто замість Зідана? Оберіть нового тренера Реал Мадрид (ТЕСТ)

Зінедін Зідан пішов у відставку з поста тренера Реалу. Факти ICTV створили тест і пропонують вам обрати свого кандидата на місце коуча вершкових.

Французький спеціаліст Зінедін Зідан оголосив, що залишає пост наставника мадридського Реалу. Про це він повідомив на прес-конференції у четвер, 31 травня.

Факти ICTV  пропонують вам допомогти власнику королівського клубу Флорентіну Пересу підібрати гідного кандидата на заміну Зідану.

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