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Вася, продовжуй! Уткін у Twitter “заговорив” українською після відставки Зідана

На сторінці відомого російського коментатора Василя Уткіна у Twitter з’явився запис українською мовою про відставку з поста тренера Реалу Зінедіна Зідана.

Відомий російський коментатор Василь Уткін здивував своїх підписників твітом українською мовою. Пост у Twitter був присвячений відставці з поста тренера Реалу французького фахівця Зінедіна Зідана.

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“Зідан йде як герой, на хвилі великого успіху, вигравши з Реалом усе. Так роблять Легенди, які заслужено записані в історію як одні з найкращих у світі!” – написав Уткін.

Під твітом користувачі соцмережі залишали свої здивовані та подекуди схвальні відгуки: “Гугл перекладач, чи що?”, “З Вами все добре?”, “А білоруською слабо?”, “Браво!”, “Вася, можеш, коли захочеш! Молодець парубок!”, “Продовжуй!”,  “Фінал ЛЧ ніби вже минув?”

До речі, Факти ICTV створили тест і пропонують вам обрати свого кандидата на місце коуча в мадридському Реалі.

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