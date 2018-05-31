Збірна України з футболу зіграла внічию з Марокко

Збірна України провела спаринг проти учасника ЧС-2018 збірної Марокко.

Товариський матч

Україна – Марокко – 0:0.

Україна: П’ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Матвієнко, Коваленко (Шапаренко 46′), Степаненко (Малиновський 64′), Ярмоленко (Марлос 48′), Зінченко, Коноплянка, Селезньов (Бєсєдін 46′).

Марокко: Мунір, Се, да Кошта, Бенатія (Хакімі 46′), Менділ, Ель-Ахмаді (Беннассер 76′), Буссуфа, Амрабат (Файр 72′), Беланда (Буаддуз 64′), Зієх, Бутайіб (Харіт 46′).

Жовті картки: Зінченко (61′), Шапаренко (75′) – (Беланда 61′).

Арбітр: Урс Шнайдер (Швейцарія).

У швейцарській Женеві, на стадіоні Стед де Женев збірна України зіграла внічию 0:0 зі збірною Марокко.

Збірна Марокко є учасником ЧС-2018 і була фаворитом цієї зустрічі. У першому таймі африканська команда створила два непоганих моменти і володіла майже повною перевагою.

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Натомість, українці запам’яталися супернику лише точним ударом Коноплянки, після якого голкіпер суперників перевів м’яча на кутовий.

Другий тайм, як і перший пройшов без гольових моментів. Варто відзначити, що у грі проти Марокко дебютували два динамівці Микита Бурда та Микола Шапаренко.

До речі, Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом.