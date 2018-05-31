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Зідан йде з Реалу – офіційна заява

Головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан покидає свій пост.

На прес-конференції, яка розпочалася сьогодні о 14:00 за київським часом, французький наставник повідомив, що прийняв рішення піти з поста тренера мадридського Реала.

– Я вирішив не продовжувати роботу з командою. Це несподіваний момент, але команді, щоб вона продовжила перемагати, потрібні зміни, новий підхід і робочі методики. Тому я прийняв таке рішення. Я з величезною любов’ю ставлюся до цього клубу і його президента, – сказав Зідан.

Під керівництвом Зідана мадридська команда виграла три Ліги чемпіонів поспіль, Ла Лігу (2016/17), Суперкубок Іспанії-2017, Суперкубок УЄФА (2016 та 2017) і Клубний чемпіонат світу (2016 та 2017).

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Сам тренер кілька разів говорив, що працювати в такому великим клубі як Реал буває виснажливо, тому не виключав можливість своєї відставки.

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував рішення французького спеціаліста покинути клуб:

– Після перемоги в Лізі чемпіонів це рішення стало абсолютною несподіванкою. Я хотів, щоб він залишився назавжди, хотів переконати його у цьому. Але я розумію, що це його остаточне рішення. Я не хочу, щоб це стало нашим прощанням, я кажу “до побачення” і не сумніваюсь, що він повернеться, – зазначив Перес.

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