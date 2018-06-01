Фантастичний триб’ют Зідану від Реала

Реал Мадрид присвятив зворушливий відеоролик Зінедіну Зідану.
Мадридський Реал випустив ролик на честь Зінедіна Зідана, який оголосив про те, що залишає пост головного тренера вершкових.
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У хвилинне відео увійшли моменти святкування перемог у трьох фіналах Ліги чемпіонів, обійми Зізу з Роналду, Бейлом, Бензема, Модрічем та Пересом, а ще, звичайно ж, сцена, де гравці королівського клубу підкидають догори французького спеціаліста.
Нагадаємо, Зідан оголосив, що залишає пост наставника мадридського Реалу. Про це він повідомив на прес-конференції у четвер, 31 травня.
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