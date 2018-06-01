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Фантастичний триб’ют Зідану від Реала

Реал Мадрид присвятив зворушливий відеоролик Зінедіну Зідану.

Мадридський Реал випустив ролик на честь Зінедіна Зідана, який оголосив про те, що залишає пост головного тренера вершкових.

Читайте: Хто замість Зідана? Оберіть нового тренера Реал Мадрид (ТЕСТ)

У хвилинне відео увійшли моменти святкування перемог у трьох фіналах Ліги чемпіонів, обійми Зізу з Роналду, Бейлом, Бензема, Модрічем та Пересом, а ще, звичайно ж, сцена, де гравці королівського клубу підкидають догори французького спеціаліста.

Нагадаємо, Зідан оголосив, що залишає пост наставника мадридського Реалу. Про це він повідомив на прес-конференції у четвер, 31 травня.

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