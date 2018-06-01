Форму збірної Нігерії після появи у продажу розкупили менше ніж за півгодини.

1 червня у продаж надійшла форма збірної Нігерії, у якій команда виступить на Чемпіонаті світу-2018. Її розкупили за 15 хвилин.

Раніше компанія, яка випустила екіпірування, отримала понад 3 мільйонів замовлень.

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А у Лондоні, де продавалася партія форми, зібралася величезна черга.











Форму збірної Нігерії розкупили за 15 хвилин / 6 фотографий

Нагадаємо, ЧС-2018 у Росії стартує 14 червня. Збірна Нігерії на Мундіалі зіграє в одній групі з Аргентиною, Ісландією та Хорватією.

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