Британська модель Іанте Роуз оголосила, що у неї більше немає жодних відносин з голкіпером Ліверпуля.
Біди головного невдахи фіналу Ліги чемпіонів в Києві продовжуються.
Британська модель Іанте Роуз повідомила, що у неї з німецьким голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом немає жодних відносин, хоча вони неодноразово були помічені разом.
Слова дівчини після фатальних подій для Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів у Києві були розцінені просто – Іанте кинула футболіста.
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Більше того, британська красуня відписалася від Лоріса у соціальній мережі Instagram.
Каріуса кинула сексапільна дівчина після фіналу ЛЧ / 11 фотографий
Нагадаємо, дві фатальні помилки Каріуса у фіналі ЛЧ допомогли Реалу виграти третій поспіль трофей у турнірі. Але вони ж зробили голкіпера Ліверпуля справжньою знаменитістю, зокрема і в соцмережах.
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