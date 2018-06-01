Марокканські вболівальники освистали гімн України

Матч Марокко – Україна запам’ятався скандальними епізодами за участю африканських вболівальників.

Товариський поєдинок між збірними Марокко та України, який пройшов у швейцарській Женеві на стадіоні Стад де Женев, завершився кількома скандальними епізодами.

Перед початком матчу марокканські вболівальники, які становили більшість на стадіоні, гучно освистали гімн України.

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Вже після фінального свистка на поле вибігли сотні марокканських фанів, які попрямували до футболістів своєї команди. Футболісти збірної України без перешкод покинули поле стадіону.

Нагадаємо, збірна України з футболу зіграла внічию з Марокко.