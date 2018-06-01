Гостей московського аеропорту зустрічають плакати з зображеннями екс-гравців Динамо Київ.
Фото екс-гравців Динамо Ігоря Бєланова та Євгена Рудакова зустрічають гостей московського аеропорту Шереметьєво.
Подібні плакати є частиною проекту Футбольна Росія, який приурочений до Чемпіонату світу-2018.
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Відзначимо, що голкіпер Євген Рудаков на плакаті чомусь названий Валерієм Рудаковим.
Росія “поцупила” українських футболістів для плакатів ЧС-2018 / 2 фотографии
Свого часу, обидва футболісти виступали за збірну СРСР.
Нагадаємо, що Мундіаль пройде в РФ з 14 червня по 15 липня.
До речі, український телеканал покаже ЧС-2018 з футболу.
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