PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Росія "поцупила" українських футболістів для плакатів ЧС-2018/

Росія “поцупила” українських футболістів для плакатів ЧС-2018

Гостей московського аеропорту зустрічають плакати з зображеннями екс-гравців Динамо Київ.

Фото екс-гравців Динамо Ігоря Бєланова та Євгена Рудакова зустрічають гостей московського аеропорту Шереметьєво.

Подібні плакати є частиною проекту Футбольна Росія, який приурочений до Чемпіонату світу-2018.

Читайте: Москва на кордоні з Україною, Сочі в Туреччині: перед ЧС росіяни шокували картою світу.

Відзначимо, що голкіпер Євген Рудаков на плакаті чомусь названий Валерієм Рудаковим.

image image
Росія “поцупила” українських футболістів для плакатів ЧС-2018 / 2 фотографии

Свого часу, обидва футболісти виступали за збірну СРСР.

Нагадаємо, що Мундіаль пройде в РФ з 14 червня по 15 липня.

До речі, український телеканал покаже ЧС-2018 з футболу.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка