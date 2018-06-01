PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Український тренер очолив Астану/

Український тренер очолив Астану

Роман Григорчук став новим тренером чемпіона Казахстану – Астани.

Чемпіон Казахстану – Астана, на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера українського фахівця Романа Григорчука.

Про подробиці угоди не розголошується.

Читайте: Хто замість Зідана? Оберіть нового тренера Реал Мадрид (ТЕСТ)

Нагадаємо, що на днях Григорчук покинув азербайджанську Габалу, у якій пропрацював 3,5 роки.

До цього він тренував латвійські Дінабург та Вентспілс, а також  запорізький Металург та одеський Чорноморець.

Після 14 зіграних матчів Астана з 34 очками йде на першому місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, випереджаючи алматинский Кайрат на 5 очок (12 матчів).

Раніше Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка