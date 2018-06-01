Український тренер очолив Астану

Роман Григорчук став новим тренером чемпіона Казахстану – Астани.

Чемпіон Казахстану – Астана, на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера українського фахівця Романа Григорчука.

Про подробиці угоди не розголошується.

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Нагадаємо, що на днях Григорчук покинув азербайджанську Габалу, у якій пропрацював 3,5 роки.

До цього він тренував латвійські Дінабург та Вентспілс, а також запорізький Металург та одеський Чорноморець.

Після 14 зіграних матчів Астана з 34 очками йде на першому місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, випереджаючи алматинский Кайрат на 5 очок (12 матчів).

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