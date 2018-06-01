Український тренер очолив Астану

Роман Григорчук став новим тренером чемпіона Казахстану – Астани.
Чемпіон Казахстану – Астана, на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера українського фахівця Романа Григорчука.
Про подробиці угоди не розголошується.
Читайте: Хто замість Зідана? Оберіть нового тренера Реал Мадрид (ТЕСТ)
Нагадаємо, що на днях Григорчук покинув азербайджанську Габалу, у якій пропрацював 3,5 роки.
До цього він тренував латвійські Дінабург та Вентспілс, а також запорізький Металург та одеський Чорноморець.
Після 14 зіграних матчів Астана з 34 очками йде на першому місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, випереджаючи алматинский Кайрат на 5 очок (12 матчів).
Раніше Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+