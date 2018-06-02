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Албанія – Україна: букмекери назвали фаворита

У товариському поєдинку між збірними Албанії та України фаворитом, на думку букмекерів є підопічні Шевченка.

Національна збірна України 3 червня у Франції проведе товариський матч з командою Албанії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є саме підопічні Андрія Шевченка.

Читайте: Де дивитися Албанія – Україна.

Успіх албанців у французькому Евіані котируються коефіцієнтом 7,10. Успіх синьо-жовтих складає – 1,64. На нічию дають –  3,50.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 17:00.

Нагадаємо, у крайньому спарингу збірна України зіграла внічию з Марокко.

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