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Де дивитися Албанія – Україна

Пряму трансляцію контрольного поєдинку між збірними Албанії та України організовують телеканали ТРК Україна і Футбол 2.

3 червня о 17.00 у французькому Евіані збірна України зустрінеться зі збірною Албанії. Зустріч носить товариський статус.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна і Футбол 2.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

До речі, у крайньому спарингу збірна України зіграла внічию з Марокко.

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