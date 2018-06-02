Цуренко вийшла до четвертого раунду Ролан Гаррос

29-річна українська тенісистка Леся Цуренко пройшла в 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос.

В 1/16 фіналу Леся Цуренко перемогла представницю Словаччини Магдалену Рибарікову – 6:2; 6:4.

Українка дуже впевнено діяла в першому сеті: віддала два очки на чотирьох своїх подачах, а також взяла дві подачі суперниці.

У другому сеті Рибарікова зуміла навіть вирівняти становище, проте зрештою Цуренко взяла подачу суперниці при рахунку 4:3, але не зуміла подати на матч, проте потім під нуль взяла ще одну подачу представниці Словаччини.

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Цуренко перевершила свій найкращий результат на паризьких кортах. У минулому році українка вперше дійшла до третього раунду турніру.

Відтак друга ракетка України вперше в кар’єрі пробилася до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де їй належить зіграти проти Гарбінє Мугуруси.