Албанія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу Албанія – Україна на Фактах ICTV у неділю, 3 червня, о 17:00.

3 червня у французькому Евіані на полі стадіону Каміль Фурньє, збірна України проведе контрольну зустріч проти збірної Албанії.

У крайньому матчі проти Марокко збірна України продемонструвала неоднозначну гру, яка запам’яталася лише одним точним ударом по воротах суперників і завершилася нульовою нічиєю.

Албанці п’ятьма днями раніше були сенсаційно розбиті збірною Косово. Скоріш за все, у цьому матчі обидві збірні спробують реабілітуватися в очах вболівальників.

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До речі, востаннє синьо-жовті зустрічалися з албанцями в 2016-му році і також у товариській зустрічі. Тоді, підопічні Фоменка обіграли суперника 3:1, голи на рахунку Степаненка, Ярмоленка та Коноплянки. В Албанії гол забив Садіку.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є саме підопічні Андрія Шевченка. Успіх албанців у французькому Евіані котируються коефіцієнтом 7,10. Успіх синьо-жовтих складає – 1,64. На нічию дають – 3,50.

Прогноз Факти ICTV

Албанія – Україна – 0:2.