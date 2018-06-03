Футболісти Реала Марсело, Каземіро, Лука Модріч і Матео Ковачич викликали гнів у фанатів Ліверпуля.

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Матео Ковачич перед спарингом з командою Бразилії, який пройшов на домашньому стадіоні Ліверпуля – Енфілді і завершився перемогою бразильців 2:0, опублікував кілька фотографій на своїй сторінці в Instagram, чим викликав гнів уболівальників мерсисайдців.

Читайте: Каріуса кинула сексапільна дівчина після фіналу ЛЧ.

На фото Ковачич разом з іншими гравцями мадридського Реала, хорватом Лукою Модрічем та бразильцями Марсело та Каземіро позують і сміються в підтрибунному приміщенні Енфілда на тлі емблеми Ліверпуля.



Гравці Реала розлютили фанатів Ліверпуля через фото на Енфілді / 2 фотографии

Багатьма фанатами мерсисайдців дана витівка вершкових була сприйнята як знущання над клубом.

Нагадаємо, 26 травня Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 3:1.