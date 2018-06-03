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У легендарного футболіста вкрали $11 тис. в аеропорту Москви

У колишнього гравця збірної Нігерії і англійського клубу Арсенал футболіста Нванкво Кану, який вже завершив кар’єру, вкрали 11 тисяч доларів у Шереметьєво. Двох вантажників московського аеропорту затримали за підозрою у крадіжці.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МВС РФ.

Нванкво Кану прилетів з Лондона до Москви, його літак приземлився у Шереметьєво. Пізніше він вилетів у Калінінград, де збірна Нігерії 16 червня зіграє з командою Хорватії.

У готелі Кану і виявив пропажу грошей. Потерпілий звернувся в поліцію.

Пізніше правоохоронні органи затримали двох вантажників Шереметьєво, які розвантажували багаж пасажирів рейсу Лондон – Москва. Проти них порушили кримінальну справу.

– Викрадені гроші вилучені; скоро їх повернуть власнику, – заявила офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк.

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Нагадаємо, Росія “вкрала” українських футболістів для плакатів ЧС-2018.

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