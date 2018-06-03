Збірна України розгромила Албанію

Збірна України з футболу здобула розгромну перемогу над збірною Албанії.

Товариський матч

Албанія – Україна – 1:4.

Албанія: Беріша, Маврай, Дьемсіті, Хюсай, Веселі, Ндой, Ліляй (Аєті 65′), Леньяні (Балай 46′), Рамадані (Чака26′), Роші (Мемолла 46′), Манай (Цікалеші 57′).

Україна: Лунін, Соболь, Бурда, Кривцов, Бутко (Караваєв 82′), Малиновський (Коваленко 71′), Зінченко (Сидорчук 71′), Марлос (Шапаренко 57′), Коноплянка, Ярмоленко, Бесєдін (Селезньов 46′).

Голи: Ндой 89′ – Коноплянка 32′ 90′, Ярмоленко 36′, 45+1′.

Жовті картки: Бурда 33′.

Збірні України та Албанії провели товариську зустріч у французькому Евіані. У порівнянні з матчем проти Марокко Шевченко провів одразу 6 замін.

Синьо-жовті почали перший тайм дуже активно і вже на 31-й хвилині вийшли вперед. Коноплянка отримав пас від Ярмоленка і точно пробив у ближній кут воріт. Вже через 5 хвилин, підопічні Шевченка подвоїли перевагу – Ярмоленко майстерно прибрав захист албанців і переграв голкіпера суперників.

Третій гол Україна забила вже у доданий час. Після пасу від Малиновського дубль оформив Андрій Ярмоленко.

Албанці теж мали шанси, розписатися у воротах Луніна у першому таймі, однак підопічні Пануччі втілити свої можливості у голи не зуміли.

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У другому таймі продовжилося домінування синьо-жовтих. Хоча, на початку албанці добряче потурбували Луніна дальніми ударами. У середині тайму, відзначився з очевидного офсайду Селезньов, однак взяття воріт не було зараховано. Після чого, темп гри помітно стих і тут вже отримали нагоду забити підопічні Пануччі. Синьо-жовті пропустили одну з нечисленних атак суперника, яку точним ударом з-під Караваєва у кут воріт Луніна завершив Ндой.

На останніх хвилинах зустрічі українці знову відновили перевагу у 3 м’ячі. Після пасу від Ярмоленка у порожні ворота албанців дубль оформив Коноплянка.

У підсумку 4:1. Шевченко на чолі збірної здобуває другу розгромну перемогу після 2016-го року, коли синь-жовті обіграли Косово 3:0.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію товариського матчу Албанія – Україна.