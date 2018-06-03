Ірландія та США вийшли на товариську гру з веселковими номерами на футболках.
Збірна Ірландії вирвала перемогу над командою США в товариському матчі.
Зустріч, що пройшла в Дубліні, завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. У складі переможців відзначилися Грем Бурк і Алан Джадж. У гостей м’яч забив Боббі Вуд.
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Цікаво, що обидві збірні вийшли на спаринг у футболках з веселковими номерами на спині. Так команди підтримали права ЛГБТ-спільноти.
– Це не просто номер, ця заява. Ірландія підтримує права ЛГБТ-спільноти, – говориться у Twitter Федерації футболу Ірландії.
Збірні Ірландії та США зіграли у формі з веселковими номерами / 5 фотографий
Нагадаємо, у майбутньому чемпіонаті світу з футболу 2018 року збірні Ірландії та США не приймуть участі.
До речі, у крайньому спарингу збірна України зіграла внічию з Марокко.
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