Ірландія та США вийшли на товариську гру з веселковими номерами на футболках.

Збірна Ірландії вирвала перемогу над командою США в товариському матчі.

Зустріч, що пройшла в Дубліні, завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. У складі переможців відзначилися Грем Бурк і Алан Джадж. У гостей м’яч забив Боббі Вуд.

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Цікаво, що обидві збірні вийшли на спаринг у футболках з веселковими номерами на спині. Так команди підтримали права ЛГБТ-спільноти.

– Це не просто номер, ця заява. Ірландія підтримує права ЛГБТ-спільноти, – говориться у Twitter Федерації футболу Ірландії.









Збірні Ірландії та США зіграли у формі з веселковими номерами / 5 фотографий

Нагадаємо, у майбутньому чемпіонаті світу з футболу 2018 року збірні Ірландії та США не приймуть участі.

До речі, у крайньому спарингу збірна України зіграла внічию з Марокко.

Фото: FAIreland.