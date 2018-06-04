Баскетболіст повернув вкрадений рушник одним поглядом

Кевін Дюрант повернув поглядом свій рушник, після того, як його стягнув вболівальник.
Після закінчення другого матчу фінальної серії НБА між Голден Стейт та Клівлендом (122:103, 2-0) трапився курйозний епізод, який не залишився поза увагою операторів.
Читайте: Мессі влаштували фотосесію з козами.
Один з уболівальників зняв рушник з плечей форварда Ворріорс Кевіна Дюранта, коли той повертався в роздягальню. Але баскетболісту, схоже, не сподобалася така витівка фаната.
Дюрант кинув на трибуну гнівний погляд, після чого йому повернули рушник.
That fan tried it
(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/yJLaAj0ZnJ
— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 июня 2018 г.
Раніше Росія “поцупила” українських футболістів для плакатів ЧС-2018.