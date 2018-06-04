Баскетболіст повернув вкрадений рушник одним поглядом

Кевін Дюрант повернув поглядом свій рушник, після того, як його стягнув вболівальник.

Після закінчення другого матчу фінальної серії НБА між Голден Стейт та Клівлендом (122:103, 2-0) трапився курйозний епізод, який не залишився поза увагою операторів.

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Один з уболівальників зняв рушник з плечей форварда Ворріорс Кевіна Дюранта, коли той повертався в роздягальню. Але баскетболісту, схоже, не сподобалася така витівка фаната.

Дюрант кинув на трибуну гнівний погляд, після чого йому повернули рушник.

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