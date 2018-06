Баскетболіст повернув вкрадений рушник одним поглядом

Після закінчення другого матчу фінальної серії НБА між Голден Стейт та Клівлендом (122:103, 2-0) трапився курйозний епізод, який не залишився поза увагою операторів.

Один з уболівальників зняв рушник з плечей форварда Ворріорс Кевіна Дюранта, коли той повертався в роздягальню. Але баскетболісту, схоже, не сподобалася така витівка фаната.

Дюрант кинув на трибуну гнівний погляд, після чого йому повернули рушник.

That fan tried it

(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/yJLaAj0ZnJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 июня 2018 г.