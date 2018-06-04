Без Роналду! Топ-5 найдорожчих футболістів світу

Аналітики склали список найдорожчих футболістів світу.
Аналітики з CIES Football Observatory назвали гравця збірної Англії і лондонського Тоттенхема Гаррі Кейна найдорожчим футболістом світу, оцінивши трансферну вартість форварда в €201,2 млн. Список зі 100 найдорожчих футболістів опублікований на сайті порталу.
Окрім 24-річного Кейна, в п’ятірку найдорожчих гравців увійшли бразилець Неймар з ПСЖ (€195,7 млн), француз Кілліан Мбаппе також з ПСЖ (€186,5 млн), аргентинець Ліонель Мессі з Барселони (€184,2 млн) та єгиптянин Мохаммед Салах з Ліверпуля (€171,3 млн).
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Форвард мадридського Реалу Кріштіану Роналду, який став п’ятиразовим володарем кубка Ліги чемпіонів, оцінюється в €103,4 млн і розташувався на 24-му рядку рейтингу.
Українських футболістів у першій сотні немає.
Аналітики CIES Football Observatory при оцінці вартості футболістів застосовують ексклюзивний алгоритм. Враховується вік, позиція, виступи на клубному та національному рівнях (частота появи на полі та голи), успіхи клубів і збірних, рівень чемпіонату.
Раніше Реал прибрав фото Роналду з власного сайту.