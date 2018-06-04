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Без Роналду! Топ-5 найдорожчих футболістів світу

Аналітики склали список найдорожчих футболістів світу.

Аналітики з CIES Football Observatory назвали гравця збірної Англії і лондонського Тоттенхема Гаррі Кейна найдорожчим футболістом світу, оцінивши трансферну вартість форварда в €201,2 млн. Список зі 100 найдорожчих футболістів опублікований на сайті порталу.

Окрім 24-річного Кейна, в п’ятірку найдорожчих гравців увійшли бразилець Неймар з ПСЖ (€195,7 млн), француз Кілліан Мбаппе також з ПСЖ (€186,5 млн), аргентинець Ліонель Мессі з Барселони (€184,2 млн) та єгиптянин Мохаммед Салах з Ліверпуля (€171,3 млн).

Читайте: Мессі влаштували фотосесію з козами.

Форвард мадридського Реалу Кріштіану Роналду, який став п’ятиразовим володарем кубка Ліги чемпіонів, оцінюється в €103,4 млн і розташувався на 24-му рядку рейтингу.

Українських футболістів у першій сотні немає.

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Без Роналду! Топ-5 найдорожчих футболістів світу / 3 фотографии

Аналітики CIES Football Observatory при оцінці вартості футболістів застосовують ексклюзивний алгоритм. Враховується вік, позиція, виступи на клубному та національному рівнях (частота появи на полі та голи), успіхи клубів і збірних, рівень чемпіонату.

Раніше Реал прибрав фото Роналду з власного сайту.

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