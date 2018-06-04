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Динамо підписало бразильського хавбека – ЗМІ

Півзахисник Че Че, який виступав за бразильський клуб Палмейрас, підписав контракт із киянами на 5 років.

Динамо придбало у Палмейраса півзахисника Че Че, повідомляє UOL.

За інформацією бразильського медіа, українська сторона заплатить за перехід 25-річного футболіста суму в 4,8 мільйона євро.

Згідно з даними ресурсу, сторони ще два тижні тому досягли усної угоди щодо трансферу. Гравець центру поля підписав трудовий договір із київським клубом на 5 років.

Читайте: Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ

Нагадаємо, форвард Динамо став одним із найкращих бомбардирів Ліги Європи.

Фото: uol.com.br.

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