Півзахисник Шахтаря Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед для проходження медогляду та підписання контракту.
Бразильський півзахисник Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед в Каррінгтоні. Про це повідомляє Mirror.
Футболіст пройде медогляд і у випадку, якщо тести будуть успішними, стане гравцем червоних дияволів.
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Британський таблоїд також додав фото автомобіля, на якому начебто приїхав бразилець.
До речі, збірна Бразилії до кінця тижня буде базуватися у Лондоні, а 10 червня зіграє товариський матч проти Австрії у Відні.
Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер Зорі Андрій Лунін перейде в Наполі, якщо погодить особистий контракт з неаполітанцями.
Фото: ФК Шахтар, Mirror.
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