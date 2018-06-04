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Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед

Півзахисник Шахтаря Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед для проходження медогляду та підписання контракту.

Бразильський півзахисник Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед в Каррінгтоні. Про це повідомляє Mirror.

Футболіст пройде медогляд і у випадку, якщо тести будуть успішними, стане гравцем червоних дияволів.

Читайте: Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ.

Британський таблоїд також додав фото автомобіля, на якому начебто приїхав бразилець.

До речі, збірна Бразилії до кінця тижня буде базуватися у Лондоні, а 10 червня зіграє товариський матч проти Австрії у Відні.

Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер Зорі Андрій Лунін перейде в Наполі, якщо погодить особистий контракт з неаполітанцями.

Фото: ФК Шахтар, Mirror.

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