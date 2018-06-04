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Каріус догравав фінал ЛЧ зі струсом мозку після удару Рамоса

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус догравав матч фіналу Ліги чемпіонів з серйозною травмою.

24-річний німець на початку другого тайму отримав удар ліктем в голову від капітана мадридців Серхіо Рамоса. У цей момент у Каріус стався струс мозку, стверджує ESPN.

Через кілька хвилин Каріус припустився помилки, подарувавши м’яч форварду Каріму Бензема, а на 83-й хвилині зустрічі не впорався з дальнім ударом півзахисника Гарета Бейла.

За інформацією видання, Каріус 31 травня в Бостоні відвідав фахівця з травм голови і зробив знімки в Массачусетській лікарні загального профілю.

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До лікаря Росса Зафонте, який лікує гравців НФЛ після ушкоджень голови, Каріус був направлений з ініціативи лікарів клубу, стурбованих його станом. Ліверпуль відмовився від коментарів з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не покарає Рамоса за атаку на Каріуса.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся в Києві 26-го травня на НСК Олімпійський, мадридський Реал обіграв англійський Ліверпуль з рахунком 3:1.

Фото: Liverpool FC.

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