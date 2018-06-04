Ломаченко сходив на ланч зі Сталлоне

Василь Ломаченко зустрівся в Лос-Анджелесі з актором Сільвестром Сталлоне.
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко в США зустрівся з легендарним актором Сільвестром Сталлоне.
Читайте: Офіційно: Ломаченко відмовився від титулу WBO.
Відповідне відео в Instagram опублікував менеджер українського чемпіона Егіс Клімас.
Зустріч відбулася в Лос-Анджелесі. На відео Ломаченко і Сталлоне сидять за одним столом під час ланчу. Також за столом присутній доктор Ніл Ель Аттраче, який оперував українського боксера.
Коли Клімас представляв Сталлоне, знаменитий актор жартома завдав удар в бік камери, сказавши при цьому Бум.
Нагадаємо, Ломаченко через операцію пропустить півроку.
Фото: Instagram/lomachenkovasiliy.
Відео: Instagram/klimasmanagement.
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