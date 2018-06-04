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Мессі влаштували фотосесію з козами

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі провів фотосесію з козами для журналу Paper.

Мессі давно в соцмережах порівнюють з козою – англійською це абревіатура G.O.A.T. (Greatest of all time), яку можна розшифрувати як “найвеличніший гравець усіх часів”.

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З цим багато хто може не погодитися, але з Барселоною він завоював 32 трофея, в тому числі 4 рази виграв Лігу чемпіонів, 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, а також виграв 5 Золотих м’ячів та 5 Золотих бутс.

Повідомляється, що тваринки були взяті з зоопарку Барселони і з ними постійно були працівники зоопарку, щоб кози не відчували стресу на зйомках.

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Мессі влаштували фотосесію з козами / 9 фотографий

Раніше гравці Реала розлютили фанатів Ліверпуля через фото на Енфілді.

Фото: Paper.

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