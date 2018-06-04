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Роналду в Росії охоронятиме боєць ММА та колишній десантник

Криштіану Роналду під час Чемпіонату світу у Росії охоронятимуть особисті охоронці.

За інформацією британського видання Mirror, португальський форвард Криштіану Роналду візьме на Мундіаль особисту охорону.

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Слідкувати за безпекою Роналду будуть колишній десантник Марекош та представник змішаних єдиноборств Сальгаду.

До речі, перший брав участь у боях биків і охороняв футболіста під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Сальгаду ж за правилами ММА провів 7 боїв – 5 перемог та 2 поразки.

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Роналду в Росії охоронятиме боєць ММА та колишній десантник / 2 фотографии

На ЧС-2018 збірна Португалії в одній групі зіграє з Іспанією, Марокко та Іраном.

Раніше Факти ICTV писали, що форму збірної Нігерії розкупили за 15 хвилин.

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