Факти ICTV підвели підсумки фіналу Ліги чемпіонів 2018, який відбувся у Києві на НСК Олімпійський.

Українська столиця потроху приходить в себе від великого нашестя іноземних вболівальників минулого вікенду. Чиновники рахують прибутки та підводять підсумки футбольного свята. Факти ICTV теж вирішили підвести підсумки великого футболу в українській столиці.

Без аншлагу, але з королем!

Київський фінал Ліги чемпіонів не зумів зібрати аншлаг вперше за десятки років проведення турніру Старого світу. Востаннє у 1980 іспанський Сантьяго Бернабеу на фіналі Кубка європейських чемпіонів між Ноттінгем Форест та Гамбургом зібрав лише 50 тис. глядачів, при тому, що місткість стадіону складає 80 тис.

Відсутність аншлагу на 70-тисячній арені в українській столиці можна пов’язати з розширенням місць для VIP-гостей та ложи преси для журналістів. Відтак, місця для глядачів скоротили до 63 тис. Однак, на матчі побував лише 61 561 глядач. Також частина вболівальників Реала були змушені здати свої квитки через дорогі авіаквитки та ціни на готелі та хостели у Києві. А частина англійських фанатів Ліверпуля не змогла дістатися до Києва в день гри через відміну рейсів.

Читайте: Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів 2018.

Побачити наживо історичний фінал ЛЧ у Києві прибуло чимало світових знаменитостей, політиків та спортсменів. Зокрема, президент україни Петро Порошенко спостерігав за фіналом Ліги чемпіонів із VIP-ложі НСК Олімпійський разом з королем Іспанії Хуаном Карлосом І, президентом УЄФА Александером Чеферіном, президентом ФІФА Джанні Інфантіно, президентом Естонії Керсті Кальюлайдом та прем’єром Болгарії Бойко Борисовим.





Що залишив по собі фінал Ліги чемпіонів / 3 фотографии

Також на трибунах “засвітилися” екс-капітан Шахтаря Даріо Срна з дружиною, дівчина Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес, Паулу Фонсека, Стівен Джеррард, Френк Лемпард, Гаррі Лінекер, Роберто Карлос та інші.

Мільйони у кишенях

Футбольні вболівальники, які відвідали Київ під час фіналу Ліги чемпіонів лише в день чоловічого фіналу, 26 травня, залишили в столичних готелях, хостелах та ресторанах майже 50 млн. гривень.

– Ми все, що могли, зробили. Всі, хто до нас приїхав, були вражені і задоволені. Кияни, думаю, теж задоволені. Лише в день проведення фіналу гості міста залишили в кафе, ресторанах і готелях близько 50 млн гривень, – розповів Кличко.

Мер Києва також відзначив, що керівництво УЄФА залишилося задоволене підготовкою міста до фіналу. Президент УЄФА Александер Чеферін дав високу оцінку українській столиці у підготовці та проведенні фіналу ЛЧ та зазначив, що як мінімум половина вболівальників, які відвідали Київ під час фіналу, приїдуть сюди ще раз.

Гори зі сміття та фонтан з пивом

Англійські фанати приємно здивували жителів української столиці. Відомі своєю агресивною поведінкою, англійці разом з українцями та фанами Реалу розпивали пиво, обіймалися, співали гімн Ліверпуля, фотографувалися один з одним та палили фаєри.

Єдиним негативним моментом їхнього перебування стало побиття англійських фанів українськими ультрам Trouble Company (ЦСКА, Київ), які назвали це акцією.

Фанати червоних хоч і не доставляли особливих неприємностей правоохоронцям, але при цьому примудрилися перетворити парк Шевченка на величезне сміттєзвалище. Комунальникам довелося вигрібати після них гори порожніх пивних банок, пляшок, упаковок з-під їжі, сигаретних недопалків тощо.

Більше 4 тонн сміття зібрали працівники комунальних служб в офіційних фан-зонах фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві на Хрещатику і Контрактовій площі, і в місцях зустрічі уболівальників – біля парку Шевченка та палацу Україна.

У ніч на 27 травня до збирання було залучено 1400 комунальників.





Що залишив по собі фінал Ліги чемпіонів / 3 фотографии

Скільки фанів прибуло до України

Всього фінал Ліги чемпіонів у Києві відвідало понад 30 тис. вболівальників. За повідомлення ДПСУ, працівники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30 500 учасників фіналу Ліги чемпіонів після вікенду.

У дні фіналу Ліги чемпіонів на територію України не допустили 73 небажаних особи.

У той же час глава поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що лише 100 громадян Росії змогли потрапити в Київ на фінал ЛЧ і всі вони були ретельно перевірені.

Відзначається, що складно підрахувати кількість іноземців, які приїхали саме на футбол, але можна сказати, що в ці дні в Україні в’їхало на 15-20% людей більше, ніж зазвичай.

Тим часом, Україна вже почала підготовку до боротьби за фінал Ліги Європи та Суперкубок УЄФА. ФФУ вже готує заявку на проведення вирішальних матчів.

Фото: APUkraine, Інформатор