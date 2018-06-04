Український футболіст переходить в Наполі

Голкіпер Зорі Андрій Лунін перейде в Наполі, якщо погодить особистий контракт з неаполітанцями.

Луганська Зоря домовилася з Наполі про трансфер Андрія Луніна, стверджує Gazzetta dello Sport. Сума угоди може скласти €8 млн. У той же час, за інформацією джерела, у луганчан є і домовленість з Інтером, який дає лише €5,5 млн.

Інтер нібито має намір відправити Луніна на два сезони в оренду в Болонью, а далі у Андрія буде шанс стати основним.

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Наполі поки що залишився без основного воротаря – Пепе Рейна в якості вільного агента пішов в Мілан. Однак неаполітанці намагаються підписати Руї Патрісіу, який хоче покинути лісабонський Спортинг.

У поточному сезоні українець провів 36 матчів у складі Зорі, в яких пропустив 54 м’ячі і 12 разів зберіг ворота сухими.

Раніше Роман Григорчук став новим тренером чемпіона Казахстану – Астани.

Фото: ФК Зоря.