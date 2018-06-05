Договорняки і корупція: вся правда про український футбол

Нацполіція запідозрила в договірних матчах аж 35 клубів різних ліг.

Інколи місяцями чекаєш важливого матчу, купуєш квиток, приходиш на стадіон вболівати за улюблену команду. А виявляється, результат поєдинку кимось вже визначений. Мало того, рахунок відомий і навіть прізвище футболіста, який заб’є вирішальний гол. І як після такого ходити на стадіон.

Вже другий тиждень в Україні триває гучний футбольний скандал – Нацполіція запідозрила в договірних матчах аж 35 клубів різних ліг. І влаштувала масову облаву на їх організаторів. Стежили за ними правоохоронці понад 2роки.

Під підозру потрапили президенти команд, колишні й чинні гравці, тренери та арбітри. Їх начебто підкуповували для отримання потрібного рахунку в матчах. Після чого, заздалегідь знаючи результат, робили ставки в букмекерських конторах. І вигравали щороку десятки мільйонів доларів.

І це в матчі команд першої, а не прем’єр-ліги. Ще одна дивна гра – Черкаський Дніпро проти Сум. Після того, як рахунок зрівнявся, вболівальники Дніпра вибігають на поле і атакують керівництво та гравців рідного клубу, звинувачуючи у договорняку.

Як з’ясувалося, на цей матч було зроблено чимало неймовірних ставок, від 10 тисяч доларів. Втім, для футбольних фахівців це не стало сенсацією. Кажуть, договірняки існували ще за часів СРСР.

От тільки якщо раніше матчі переважно зливали, коли команді вже не були потрібні очки в турнірній таблиці. То тепер усе залежить виключно від розміру гонорару.

Одна із прихованих зйомок поліції, на якій президент футбольного клубу Суми начебто пропонує хабар арбітру за правильний результат у грі з Волинню. За нічию – 30 тисяч гривень, за перемогу – 100. У підсумку його клуб виграє і в одному з Макдональдсів Києва чоловік розраховується із суддею.

Чимало президентів клубів вже почали виправдовуватися. Мовляв, не мають жодного відношення до договірних матчів. Тоді як у МВС про причетність їхніх команд оголосили на всю Україну.

Хоча у тому, що корупція процвітає в українському футболі, ніхто навіть не сумнівається. Не є секретом і схеми, в яких задіяні футболісти. Одна з найпоширеніших, коли гравці роблять ставки в букмекерських конторах на свої ж матчі. А потім грають відповідно до них.

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Часто ставлять і на наявність пенальті у матчі або червоної картки. Ну що вартує футболістам її отримати наприкінці поєдинку.

Втім, подібні скандали не нові для футбольного світу. У 2006-му в італійському чемпіонаті прогримів ще гучніший. У купівлі ігор та змові з арбітрами звинуватили цілу низку провідних клубів – Мілан, Ювентус, Лаціо, Фіорентину. З них тоді познімали очки, а Ювентус позбавили ще й двох чемпіонських титулів і відправили в нижчу лігу.

А от як буде з покараннями в Україні – поки ніхто не знає.

Але водночас всі експерти погоджуються, що проблема договорняків в українському футболі досягла небувалих масштабів. Під підозрою у тому числі і 10 з 12 команд прем’єр-ліги.

Віце-президент Федерації футболу і за сумісництвом антикорупційний прокурор Назар Холодницький каже про можливі тюремні терміни від 3 до 5 років. Жорсткою може бути і реакція УЄФА. 5 років тому спортивний суд у Лозанні за договірний матч з львівськими Карпатами позбавив бронзових медалей харківський Металіст. Зараз ситуація ще гірша.

До слова, УЄФА дискваліфікував тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на два єврокубкові матчі.