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Крутіший за Марадону та Пеле! Названо найкращого футболіста в історії ЧС

Вболівальники визначили найкращого гравця в історії чемпіонатів світу.

ФІФА влаштувала на офіційному сайті повноцінний турнір-голосування з вибору найкращого футболіста в історії чемпіонатів світу.

Найбільше голосів набрав уругваєць Альсідес Едгардо Гіджа, який забив переможний гол у вирішальному матчі ЧС-1950.

Голосування проходило в соціальних мережах ФІФА по системі вибування. Всього проголосувало 578 024 людини, в числі кандидатів були 32 футболіста.

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У фіналі опинилися Альсідес Едгардо Гіджа і Дієго Марадона. На шляху до перемоги Альсідес Гіджа обійшов також німця Олівера Кана, бразильця Пеле, голландця Йохана Кройффа і бразильця Роналдо.

Альсідес Гіджа помер в 2015 році у віці 88 років.

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