Крутіший за Марадону та Пеле! Названо найкращого футболіста в історії ЧС

ФІФА влаштувала на офіційному сайті повноцінний турнір-голосування з вибору найкращого футболіста в історії чемпіонатів світу.

Найбільше голосів набрав уругваєць Альсідес Едгардо Гіджа, який забив переможний гол у вирішальному матчі ЧС-1950.

Thanks to those who took part in the voting over the last 10 days. 578,024 votes were cast in total! pic.twitter.com/HD6QadccdL

You have chosen Alcides Ghiggia, @Uruguay ’s Maracanazo hero of 1950, as the World Cup’s greatest player!

Голосування проходило в соціальних мережах ФІФА по системі вибування. Всього проголосувало 578 024 людини, в числі кандидатів були 32 футболіста.

У фіналі опинилися Альсідес Едгардо Гіджа і Дієго Марадона. На шляху до перемоги Альсідес Гіджа обійшов також німця Олівера Кана, бразильця Пеле, голландця Йохана Кройффа і бразильця Роналдо.

It’s World Cup Greatest Players Final time!

32 legends of past tournaments have been whittled down by YOU to leave just two World Cup icons!

Who will get your very last vote? pic.twitter.com/o9EEYAnh6T

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 июня 2018 г.