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Манчестер Сіті почне новий сезон ЛЧ без Гвардіоли

УЄФА дискваліфікував тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на два єврокубкові матчі.

УЄФА дискваліфікував наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на 2 гри за підсумками матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (1:2). Тоді, в англійському дербі сильнішими виявилися мерсисайдці.

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Нагадаємо, після закінчення першого тайму 47-річний коуч містян вийшов на поле і накричав на суддю Матеу Лаосу. За що був видалений на трибуну.

Таким чином, Гвардіола пропустить перший матч групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19, в той час як другий матч дискваліфікації носить умовний характер.

До речі, Факти ICTV підвели підсумки фіналу Ліги чемпіонів 2018, який відбувся у Києві на НСК Олімпійський.

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