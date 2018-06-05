Манчестер Сіті почне новий сезон ЛЧ без Гвардіоли

УЄФА дискваліфікував тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на два єврокубкові матчі.
УЄФА дискваліфікував наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на 2 гри за підсумками матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (1:2). Тоді, в англійському дербі сильнішими виявилися мерсисайдці.
Читайте: Каріус догравав фінал ЛЧ зі струсом мозку після удару Рамоса.
Нагадаємо, після закінчення першого тайму 47-річний коуч містян вийшов на поле і накричав на суддю Матеу Лаосу. За що був видалений на трибуну.
Таким чином, Гвардіола пропустить перший матч групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19, в той час як другий матч дискваліфікації носить умовний характер.
До речі, Факти ICTV підвели підсумки фіналу Ліги чемпіонів 2018, який відбувся у Києві на НСК Олімпійський.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+