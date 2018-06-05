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Офіційно: Фред – гравець Манчестер Юнайтед

Фред став найдорожчим футболістом в історії Шахтаря та українського футболу, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед.

Про перехід Фреда з Шахтаря до МЮ повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Прес-служба пообіцяла надати деталі пізніше.

Офіційний сайт “гірників” також оголосив про досягнення угоди з МЮ, не надавши ніякої додаткової інформації.

Таким чином, Фред став найдорожчим футболістом в історії Шахтаря та українського футболу. Попередній рекорд належав також гравцеві “гірників” Алексу Тейшейрі, який у 2016 році за 50 мільйонів євро перебрався у китайський Цзянсу Сунін.

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Фред перейшов у Шахтар влітку 2013-го року з Інтернасьоналя за 15 мільйонів євро. Фото: shaktar.com.

До слова, раніше Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед для проходження медогляду.

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