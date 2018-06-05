Оголошено календар УПЛ на сезон 2018/19

Став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.
Сезон стартує 22 липня. Уже у 3-му турі нас очікує матч між Динамо та Шахтарем. У 7-му турі відбудеться перше полтавське дербі в УПЛ, у 9-му турі війна Львова і Карпат, у 10-му повернення київського протистояння між Динамо і Арсеналом.
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Усього у змаганнях візьмуть участь 12 клубів.
Фото: Telegram-канал Брутальний Футбол.
Нагадаємо, раніше було представлено проект сезону в УПЛ за участю 16 клубів.
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