PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Оголошено календар УПЛ на сезон 2018/19/

Оголошено календар УПЛ на сезон 2018/19

Став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.

Сезон стартує 22 липня. Уже у 3-му турі нас очікує матч між Динамо  та Шахтарем.  У 7-му турі відбудеться перше полтавське дербі в УПЛ, у 9-му турі війна Львова і Карпат, у 10-му повернення київського протистояння між Динамо і Арсеналом.

Читайте: Договорняки і корупція: вся правда про український футбол

Усього у змаганнях візьмуть участь 12 клубів.

Фото: Telegram-канал Брутальний Футбол. 

Нагадаємо, раніше було представлено проект сезону в УПЛ за участю 16 клубів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка