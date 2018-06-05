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Прем’єр-ліга: українські клуби гратимуть Золотий матч

В українській футбольній Прем’єр-лізі введений Золотий матч з нового сезону 2018/19. 

Вирішальний поєдинок за титул відбудеться у випадку рівності між 1-ю і 2-ю командою за очками і очним зустрічам.

У травні повідомлялося, що ініціатором повернення цього правила виступило Динамо, яке винесло пропозицію на розгляд клубам УПЛ, повідомляє SportArena з посиланням на FootballHub.

Читайте: Проблемні фанати та Суперкубок України. Про що говорив Грімм

Раніше чемпіон УПЛ у разі рівності очок визначався з урахуванням різниці м’ячів.

До слова, було оголошено календар української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.

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