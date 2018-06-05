Проблемні фанати та Суперкубок України. Про що говорив Грімм

Керівництво української Прем’єр-ліги на чолі з Томасом Гріммом підвело підсумки минулого сезону та розповіло про проведення матчу за Суперкубок України-2018.

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм у Будинку футболу підвів підсумки сезону, що минув, та розповів про проведення майбутнього матчу за Суперкубок України-2018.

Суперкубок України-2018

Суперкубок України з футболу, як і минулоріч пройде в Одесі, на арені Чорноморець. Дата – 21 липня.

Квитки

Квитки на матч у продаж надійдуть вже найближчим часом. Вартість – залишилася на торішньому рівні: від 90 гривень на фанатські сектори до 1400 гривень у ложі. Варто зауважити, що всі квитки будуть іменними, тож перед входом на стадіон перевірятимуть документи. Ідентифікація квитків здійснюватиметься за допомогою штрих-коду.

– Суперкубок – одна з дуже важливих традицій футболу в Україні. Це важливий матч сезону, який його відкриває. Вже є традицією, що сезон відкривається в Одесі. Це битва грандів – Динамо і Шахтаря, що завжди безскомпромісне видовище. Нещодавно Київ приймав фінал ЛЧ і для нас це є зразком того, як потрібно проводити футбольні матчі найвищого масштабу. Ми б хотіли, щоб уболівальники заповнили стадіон і в повній мірі насолодилися шоу перед матчем і на футбольному полі, – сказав Томас Грімм.

Також було проведено жеребкування Суперкубку. Так, номінальним господарем поля буде донецький Шахтар, а київське Динамо виконають роль гостей.

Транслятори

Офіційними бродкастерами Суперкубку України на найближчі 3 роки стануть телеканали Футбол 1/2. Зокрема, як повідомив директор телеканалів Олександр Денисов, матч за Суперкубок транслюватиметься на рівні плей-офф Ліги чемпіонів. Будуть кілька камер slow-motion (камери з уповільненою зйомкою) та будуть повтори високої чіткості та деталізації.

Призовий фонд Суперкубку

Призовий фонд Суперкубку України-2018 у порівнянні з минулим роком залишився незмінним і складає 1,5 млн гривень. Переможець зустрічі отримає 1 млн грн, а той хто програв – 500 тис. грн.

УПЛ

Нещодавно були підведені підсумки сезону 2017/18 в УПЛ. Одним з найбільш негативних моментів, які відзначив президент УПЛ Томас Грімм – є поведінка вболівальників на стадіонах.

– На матчах Динамо – Шахтар вболівальники проносять дуже багато піротехніки на стадіони і з цим потрібно боротися, адже ми за чистий футбол, – відзначив Грімм.

Також стало відомо, що усі клуби, які заявлені в УПЛ, отримали атестацію для участі в наступному сезоні української Прем’єр-ліги.

У наступному сезоні керівництво УПЛ буде працювати над збільшенням відвідуванності на українських стадіонах, а також особливу увагу приділятиме безпеці проведення футбольних матчів.

Верес на Львів

– Нам було повідомлено Федерацією футболу України, що клуб отримав атестат на виступи у наступному сезоні з точки зору перейменування команди у Львів. Всі формальні та юридичні питання були вирішенні коректно, – сказав Грімм.

При цьому зазначив, що зараз відбуваються консультації з УЄФА щодо цього питання і якщо вони дадуть “зелене світло”, то все залишиться так як є наразі.

Новий формат УПЛ

Новий формат турніру можуть запровадити вже у сезоні 2019/20. Кількість команд-учасниць української Прем’єр ліги можуть збільшити з 12-ти – до 16-ти.

Керівники ліги повинні прийняти остаточне рішення щодо розширення турніру до зимового міжсезоння.