Віталія Кличка офіційно включать в Міжнародний зал боксерської слави

Віталій Кличко стане першим українцем, якого приймуть в Міжнародний зал боксерської слави.

“Вічний” чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко стане першим українцем, якого включать до Міжнародної зали боксерської слави (IBHOF – International Boxing Hall of Fame).

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Віталій переміг в номінації Сучасні боксери (ті, хто провів останній бій не раніше 1989 року). З ним змагалися ще 32 кандидати, з них шляхом голосування вибрали трьох майбутніх членів Залу слави. Крім Віталія цієї честі удостоїлися Ерік Моралес Рональд Райт.

– Це мрія багатьох боксерів стати членом Зали слави. Думав про Залу Слави, але ніколи не очікував, що в один прекрасний день опинюся в компанії легенд, які завжди були для мене прикладами. Таких як Мухаммед Алі, Майк Тайсон і багато відомих світових боксери. Для мене це велика честь, – зізнався Віталій Кличко.

Український боксер візьме участь в урочистій церемонії, яка пройде 10 червня в казино Turning Store Resort в Канастоті, США. Учасників майбутнього заходу також чекає турнір з гольфу, автограф-сесії зірок боксу, VIP-вечірка та парад чемпіонів.

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