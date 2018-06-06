Англійський футболіст заборонив сім’ї їхати на ЧС в Росію через расизм

Денні Роуз залишив свою сім’ю вдома через загрозу расистських вигуків на ЧС-2018 в Росії.

Захисник Тоттенгему і збірної Англії Денні Роуз заборонив своїй родині їхати на Чемпіонат світу-2018. Гравець побоюється за безпеку своїх рідних в Росії.

“Мій тато по-справжньому засмучений, я зрозумів це по його голосу. Він сказав, що у нього, можливо, більше не буде можливості приїхати на чемпіонат світу і подивитися на мою гру. Було емоційно це чути. Мені сумно. Але є, як є. Якось Росія отримала право на проведення турніру, і треба це прийняти”, – наводить BBC слова Роуза.

Роуз додав, що не хвилюється за себе, а за свою сім’ю. Також англієць висловив своє обурення рішенням ФІФА оштрафувати Росію на 22 тис. фунтів за расистські вигуки вболівальників під час товариського матчу Росія – Франція у Санкт-Петербургу.

“Штраф 22 тисячі фунтів – це огидно. Чого очікує ФІФА? Не хочу бути зухвалим, але якби мене оштрафували на таку суму – без зарозумілості – це б нічого не змінило. Звучить смішно, що країну оштрафували на 22 тисячі фунтів”, – сказав Роуз.

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Фото: Paul Greenwood/BPI/Rex/Shutterstock.